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محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التأمينات تعلن شروط وإجراءات حصول البنت على منحة الزواج

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:42 م
الزواج
الزواج
ولاء جمال
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أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج، يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة.

وأكدت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن المنحة تحسب على المعاش المستحق عن شهر الزواج، ولا تستحق إلا لمرة واحدة، كما أن المنحة تسقط في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها.

◄ شروط استحقاق الخدمة:
- أن يكون مستحق في المعاش.
- ألا يكون قد قام بصرف منحة زواج من قبل.

◄ إجراءات الحصول على الخدمة:
- التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة.
- صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفى.
- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.
- طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال، وذلك على النموذج رقم (8) المرفق.​

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