التأمينات تعلن شروط وإجراءات حصول البنت على منحة الزواج

◄ شروط استحقاق الخدمة:

◄ إجراءات الحصول على الخدمة:

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج، يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة.وأكدت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن المنحة تحسب على المعاش المستحق عن شهر الزواج، ولا تستحق إلا لمرة واحدة، كما أن المنحة تسقط في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها.- أن يكون مستحق في المعاش.- ألا يكون قد قام بصرف منحة زواج من قبل.- التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة.- صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفى.- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.- طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال، وذلك على النموذج رقم (8) المرفق.​