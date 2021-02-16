رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مجمع البحوث الإسلامية يبدأ المرحلة الأخيرة لاختيار مبعوثي الأزهر

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:12 م
البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية
أميرة العنانى
طباعة
بدأ مجمع البحوث الإسلامية اليوم عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي لدول العالم للعام الحالي، وذلك بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر بحضور وكيل الأزهر ورئيس الجامعة وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية، كمرحلة أخيرة لاختيار أفضل الكوادر لتمثيل مصر والأزهر الشريف، حيث بدأت اليوم وتستمر حتى الثلاثاء القادم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.نظير عياد، إن هذه اللقاءات الشخصية تأتي لاختيار أفضل الكفاءات العلمية التي ستمثل الأزهر الشريف في العديد من دول العالم، ويشارك في اللجان أساتذة جامعة الأزهر وممثلين من وزارة الخارجية، وذلك للوقوف على السمات الشخصية المميزة للمشاركين، مشيرا إلى أن هذه المرحلة جاءت بعد الاختبارات التحريرية، والاختبارات الشفوية وما شهدته المرحلتان من تدقيق في الاختيار.
أضاف عياد أن المقابلات يشارك فيها أساتذة جامعة الأزهر الشريف، كما يجري نظام الإختبارات كله بنظام الكنترول المتبع في الجامعة، لضمان الشفافية والنزاهة في اختيار مبعوثي الأزهر الشريف إلى مختلف دول العالم.

أشار الأمين العام إلى أنه تقدم للمسابقة العامة واللغات للعام الحالي حوالي ثمانية آلاف مدرس وواعظ نجح منهم في الاختبارات التحريرية حوالي خمسة آلاف، ويدخل منهم ما يقرب من ١٧٠٠ في المرحلة الأخيرة للمسابقة وهي المقابلة الشخصية.‎

موضوعات متعلقة

أمطار ورياح مثيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

«الظابط قالي تعالي ورايا انت الحمار».. كواليس القبض على بهاء العمدة

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

رياح وأمطار والحرارة 7 درجات.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الصور

image description

محافظ أسيوط يشيد بافتتاح مستشفى أبوتيج النموذجي

image description

رياح شديدة تضرب أسيوط وشركة المياه تعلن الطوارئ

image description

قبل افتتاح الرئيس لها.. ننشر صور الوحدات الصحية بالإسماعيلية

image description

«تعليم أسيوط» تحيي «أسبوع الوئام العالمي» بين الأديان

image description

«مياه أسيوط» ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 16-2-2021

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

سوق القهوة نجحت في تجاوز أزمة الوباء

حملة التلقيح ضد كورونا في البرازيل تسير بوتيرة بطيئة

الشرطة الإسبانية تعتقل مغني الراب هاسل بتهمة إهانة الملكية

حمى القش تصل اليابان

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
جمال-أسعد
الحوار وتطبيق القانون
المزيد

الثقافة

«عبد الدايم» تفتتح الجناح المتحفى للقومي للمسرح بالسلام

غدا محاضرة حول «أثر الحضارة المصرية على اليونانية» بالأعلى للثقافة

«التغيرات المتعلقة بشبكات التواصل في الريف».. دكتوراه بآداب المنصورة

«إيجبت آرت فير» يجمع 120 من الفنانين العرب تحت سماء القاهرة