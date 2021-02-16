رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يشيد بافتتاح مستشفى أبوتيج النموذجي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:10 م
مستشفى أبوتيج النموذجي
مستشفى أبوتيج النموذجي
أسيوط - محمد أبو شادي:
طباعة
أشاد عصام سعد محافظ أسيوط بالإنجازات التي تمت في قطاع الصحة والتوسع في إنشاء المستشفيات والمجمعات الطبية المتميزة والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تم تنفيذها بناءًا على توجيهات الرئيس السيسى للنهوض بالقطاع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أهمية مستشفى أبوتيج النموذجي الذي افتتحه الرئيس،اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، والذى تم إنشاؤه بتكلفة 277 مليون جنيه ووفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل والكود الذي وضعته وزارة الصحة والسكان في إطار جهود الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالقطاع الصحي وتوفير حياة كريمة والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد.

وأشار المحافظ إلى أن مستشفى أبوتيج المركزي تم انشاؤه عام 1937، إحلاله بالكامل ليصبح مستشفى نموذجي ويعمل حاليا كعزل لحالات كورونا، ويتكون من 5 مباني هي المبنى الرئيسي، مبنى مدرسة التمريض، مبنى غرفة المشرحة، مبنى غرفة حفظ النفايات، مبنى غرفة طلمبات المياه، لافتًا إلى أن المبنى الرئيسي يتكون من 5 طوابق، ويضم 13 قسما داخليا هي الاستقبال العام والجراحة والعظام والمسالك والأنف والأذن والباطنة والأطفال والقلب والصدرية والأسنان والأشعة والتحاليل وبنك الدم" وذلك لخدمة 650 ألف نسمة.

وأضاف المحافظ أن المستشفى تتكون من 113 سرير داخلي و42 سرير كلى صناعي و18 سرير عناية و18 حضانات مبتسرين و9 سرير عزل و11 سرير استقبال فضلًا عن غرف العمليات الكبرى والصغرى والصيدليات ومخازن الأدوية ومنظومة شبكة الاكسجين وستقدم خدماتها للمواطنين في كافة التخصصات مؤكدًا إنه يجرى تطوير ورفع كفاءة 27 وحدة صحية بالقرى والنجوع، فضلًا عن استكمال أعمال إنشاء مستشفى منفلوط الجديد والذى يبلغ تكلفته 278 مليون جنيه وتم دعمه بمبلغ 50 مليون جنيه من البنك المركزى لاستكمال أعمال الإنشاء والتشطيب ليصبح مستشفى نموذجي متكامل لخدمة أهالي مركز منفلوط والمراكز المجاورة بالمجان معلنًا سرعة سد العجز في التخصصات المختلفة بالمستشفيات والوحدات الصحية والتوزيع العادل للأطباء والتمريض للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتخفيف العبء عنهم ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتنفيذًا لخطة الدولة لتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030.

موضوعات متعلقة

كواليس جلسة موسيماني مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

الصور

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

محافظ أسيوط يشيد بافتتاح مستشفى أبوتيج النموذجي

image description

رياح شديدة تضرب أسيوط وشركة المياه تعلن الطوارئ

image description

قبل افتتاح الرئيس لها.. ننشر صور الوحدات الصحية بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

وزيرة الصحة: مشروع «البلازما» يوفر مليار جنيه سنويًا

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

جداول امتحانات 2021.. تفاصيل تصريحات وزير التعليم حول الامتحانات

دعاء نزول المطر.. اللهم عوضنا بجميل قدرك وعوضك

سوق القهوة نجحت في تجاوز أزمة الوباء

حملة التلقيح ضد كورونا في البرازيل تسير بوتيرة بطيئة

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
بـ مناسبة حسام حسن
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
المزيد

الثقافة

«رامبو الحبشى» لـ حجى جابر.. إصدار جديد عن «تنمية»

العادلي وأدول وفراج.. 3 مصريين في نتائج جائزة الطيب صالح

عمرو العادلي بعد حصوله على«الطيب صالح»: لم أتوقع الفوز من بين 300 مشارك

صالون لمناقشة كتاب «تجديد الفكر الاقتصادي» لإبراهيم العيسوي.. غدًا