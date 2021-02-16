محافظ أسيوط يشيد بافتتاح مستشفى أبوتيج النموذجي

أشاد عصام سعد محافظ أسيوط بالإنجازات التي تمت في قطاع الصحة والتوسع في إنشاء المستشفيات والمجمعات الطبية المتميزة والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تم تنفيذها بناءًا على توجيهات الرئيس السيسى للنهوض بالقطاع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.وأشار إلى أهمية مستشفى أبوتيج النموذجي الذي افتتحه الرئيس،اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، والذى تم إنشاؤه بتكلفة 277 مليون جنيه ووفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل والكود الذي وضعته وزارة الصحة والسكان في إطار جهود الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالقطاع الصحي وتوفير حياة كريمة والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد.وأشار المحافظ إلى أن مستشفى أبوتيج المركزي تم انشاؤه عام 1937، إحلاله بالكامل ليصبح مستشفى نموذجي ويعمل حاليا كعزل لحالات كورونا، ويتكون من 5 مباني هي المبنى الرئيسي، مبنى مدرسة التمريض، مبنى غرفة المشرحة، مبنى غرفة حفظ النفايات، مبنى غرفة طلمبات المياه، لافتًا إلى أن المبنى الرئيسي يتكون من 5 طوابق، ويضم 13 قسما داخليا هي الاستقبال العام والجراحة والعظام والمسالك والأنف والأذن والباطنة والأطفال والقلب والصدرية والأسنان والأشعة والتحاليل وبنك الدم" وذلك لخدمة 650 ألف نسمة.وأضاف المحافظ أن المستشفى تتكون من 113 سرير داخلي و42 سرير كلى صناعي و18 سرير عناية و18 حضانات مبتسرين و9 سرير عزل و11 سرير استقبال فضلًا عن غرف العمليات الكبرى والصغرى والصيدليات ومخازن الأدوية ومنظومة شبكة الاكسجين وستقدم خدماتها للمواطنين في كافة التخصصات مؤكدًا إنه يجرى تطوير ورفع كفاءة 27 وحدة صحية بالقرى والنجوع، فضلًا عن استكمال أعمال إنشاء مستشفى منفلوط الجديد والذى يبلغ تكلفته 278 مليون جنيه وتم دعمه بمبلغ 50 مليون جنيه من البنك المركزى لاستكمال أعمال الإنشاء والتشطيب ليصبح مستشفى نموذجي متكامل لخدمة أهالي مركز منفلوط والمراكز المجاورة بالمجان معلنًا سرعة سد العجز في التخصصات المختلفة بالمستشفيات والوحدات الصحية والتوزيع العادل للأطباء والتمريض للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتخفيف العبء عنهم ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتنفيذًا لخطة الدولة لتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030.