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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

موجة من الطقس السيء تضرب عددًا محافظات مصر

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:10 م
الطقس السيء
الطقس السيء
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تعرضت عدة محافظات اليوم الثلاثاء، لموجة من الطقس السيء وتساقط الأمطار، مما أدى إلى رفع درجة الاستعداد القصوى؛ لمواجهة سوء الأحوال الجوية وعدم تراكم الأمطار بالشوارع.

ففي القليوبية، شهدت المحافظة سقوط أمطار خفيفة صاحبتها رياح متوسطة مع إعلان حالة الطوارئ بكافة قطاعات ومديريات المحافظة؛ تحسبًا لتقلبات الطقس.

وأكد المحافظ عبد الحميد الهجان ضرورة اتخاذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها بشبكات الصرف والتأكد من جاهزية المعدات مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية؛ للمرور على الأماكن التي قد تمثل بؤرة لتجمع المياه ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق.

وقال: "إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية، مع تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع انعقاد غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة".

وأشار إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد والتأهب حتى انتهاء الموجة التي قد تستمر لمدة يومين، مشددًا على التنسيق بين الجهات كل في موقعه لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة واتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار، مع انعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات والشركات على مدار 24 ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولًا بأول.

وشدد على مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه والتأكد من تراخيصها وتوافر كافة وسائل الأمان والاشتراطات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقوفها حال قيام الرياح والأمطار.

وفي الوادي الجديد،شهدت المحافظة نشاطًا ملحوظًا للرياح والعواصف والسحب الكثيفة بجميع مراكز المحافظة الإدارية الخمسة، بالإضافة إلى انخفاض في درجات الحرارة، حيث رفعت الأجهزة التنفيذية حالة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية بجميع المرافق الحيوية وقوات الحماية المدنية.

وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة فضلًا عن تواصلها الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز الإدارية المختلفة بالمحافظة لضمان السيطرة الكاملة في حال سقوط أمطار غزيرة أو سيول، وتنفيذ خطة التحرك الفوري للسيطرة على الأزمة، بجانب رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات العلاجية والوحدات الصحية تحسبًا لوقوع حوادث مرورية أو غيرها من الكوارث نتيجة الطقس غير المستقر.

وكثفت الأجهزة الأمنية بالمحافظة من تواجدها بالأكمنة المرورية والميادين لتيسير حركة المرور، وإسداء النصح لقائدي المركبات للقيادة بتوخي الحذر خلال هذه الفترة لحين تحسن الأحوال الجوية واستقرار الطقس.

وفي مطروح، قال المحافظ خالد شعيب إنه تم تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة خلال فترة عدم استقرار الأحوال الجوية؛ للإبلاغ عن أي أحداث طارئة في حينها لسرعة التعامل الفوري معها.

وأكد تواجد رؤساء مراكز المدن والأحياء بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الكهرباء بالشوارع مع دفع كافة المعدات اللازمة لإزالة تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار أول بأول، والتأكد كفاءة جميع غرف صرف مياه الأمطار لتصريف المياه وتيسير الحركة المرورية بالشوارع، وكذلك على الطريق الدولي الساحلي وتيسير حركة المواصلات والمواطنين.

كما أكد المحافظ ضرورة مراجعة سلامة وأمان جميع أعمدة الإنارة والمحولات وعزلها جيدًا؛ حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين، مع نشر الإرشادات التي يجب اتخاذها مع موجة الطقس السيئ، والتحذيرات عن حالة الجو على صفحة المحافظة، وتوعية المواطنين بالابتعاد عن الأعمدة ومصادر الكهرباء عند هطول الأمطار؛ حرصًا على سلامتهم.

وشدد على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وتكثيف سيارات الإسعاف بالطرق السريعة، وتجهيز فرق الانقاذ السريع بالمحافظة والتأكد من جاهزيتها وتوافر الأطقم الطبية وأدوية الطوارئ.

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