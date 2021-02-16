«البيشمركة»: أى هجوم على التحالف الدولى يعد استهدافًًا لقواتها

أعلنت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، عن استعدادها "للدفاع عن شعب كردستان وحماية أرضه"، تعليقًا على الهجوم الصاروخي في أربيل مساء أمس الإثنين، مشيرةً إلى أن أي هجوم على التحالف الدولي يعد استهدافًا لقواتها ولشعب كردستان.وقالت الوزارة في بيان، وفق لشبكة رووادو الكردية، "ندين بشدة الهجمات الجبانة الإرهابية على أربيل، عاصمة إقليم كردستان، ونؤكد بأن أيدي الإرهابيين لن تكون قادرة أبدًا على تشويه أمن واستقرار وسلامة وإعمار إقليم كردستان وسنواجههم بكل قوة".وطمأن البيان المواطنين بأن "قوات بيشمركة كردستان مستعدة دائمًا للدفاع عن شعب كردستان وحماية أرضه".كما دعت الوزارة إلى وحدة الصف بالقول: "الآن، وأكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى وحدة الصف والموقف والكلمة"، مشددًا على أنه "مع الإرادة العالية لقوات البيشمركة، سوف نهزم الإرهابيين، ولن نسمح بأن تتعرض حياة شعبنا للخطر بأي شكل من الأشكال".