رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«البيشمركة»: أى هجوم على التحالف الدولى يعد استهدافًًا لقواتها

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:43 م
هجوم صاروخى
هجوم صاروخى
منار أحمد
طباعة
أعلنت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، عن استعدادها "للدفاع عن شعب كردستان وحماية أرضه"، تعليقًا على الهجوم الصاروخي في أربيل مساء أمس الإثنين، مشيرةً إلى أن أي هجوم على التحالف الدولي يعد استهدافًا لقواتها ولشعب كردستان.

وقالت الوزارة في بيان، وفق لشبكة رووادو الكردية، "ندين بشدة الهجمات الجبانة الإرهابية على أربيل، عاصمة إقليم كردستان، ونؤكد بأن أيدي الإرهابيين لن تكون قادرة أبدًا على تشويه أمن واستقرار وسلامة وإعمار إقليم كردستان وسنواجههم بكل قوة".

وطمأن البيان المواطنين بأن "قوات بيشمركة كردستان مستعدة دائمًا للدفاع عن شعب كردستان وحماية أرضه".

كما دعت الوزارة إلى وحدة الصف بالقول: "الآن، وأكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى وحدة الصف والموقف والكلمة"، مشددًا على أنه "مع الإرادة العالية لقوات البيشمركة، سوف نهزم الإرهابيين، ولن نسمح بأن تتعرض حياة شعبنا للخطر بأي شكل من الأشكال".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 15-2-2021

أمطار ورياح مثيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 16-2-2021

الصور

image description

محافظ أسيوط يشيد بافتتاح مستشفى أبوتيج النموذجي

image description

رياح شديدة تضرب أسيوط وشركة المياه تعلن الطوارئ

image description

قبل افتتاح الرئيس لها.. ننشر صور الوحدات الصحية بالإسماعيلية

image description

«تعليم أسيوط» تحيي «أسبوع الوئام العالمي» بين الأديان

image description

«مياه أسيوط» ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 16-2-2021

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

سوق القهوة نجحت في تجاوز أزمة الوباء

حملة التلقيح ضد كورونا في البرازيل تسير بوتيرة بطيئة

الشرطة الإسبانية تعتقل مغني الراب هاسل بتهمة إهانة الملكية

حمى القش تصل اليابان

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
جمال-أسعد
الحوار وتطبيق القانون
المزيد

الثقافة

«عبد الدايم» تفتتح الجناح المتحفى للقومي للمسرح بالسلام

غدا محاضرة حول «أثر الحضارة المصرية على اليونانية» بالأعلى للثقافة

«التغيرات المتعلقة بشبكات التواصل في الريف».. دكتوراه بآداب المنصورة

«إيجبت آرت فير» يجمع 120 من الفنانين العرب تحت سماء القاهرة