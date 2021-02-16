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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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مصر
الرئيس السيسي يهنئ ليتوانيا بذكرى يوم الاستقلال
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:09 م
السيسي
أ ش أ
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ليتوانيا جيتاناس نوسيدا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
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