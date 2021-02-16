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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير الكهرباء: 20% نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بنهاية 2021

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:09 م
محمد شاكر
محمد شاكر
محمود مرعي
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قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022 ولكن نجح القطاع  فى الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021، حيث تصل القدرات إلى حوالى 6378 ميجاوات، وتبلغ القدرات الحالية حوالى 5878 ميجاوات.

وأضاف شاكر خلال استقبال سفير فرنسا بالقاهرة ستيفت روماتيه وفابيو جرازى مدير فرع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بمصر أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حاليًا  إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.

واشار الوزير الي اتفاق نوايا الذي تم  مع شركة سيمنس للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم  سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.

وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع.

وأوضح الدكتور شاكر أن القطاع يعمل فى الوقت الحالى تنفيذ خطة على استكمال تطوير شبكتى النقل والتوزيع للتغلب على نقاط الضعف الموجودة بالشبكة وإستيعاب القدرات المولدة، وما يتصل بهذه المنظومة من شبكات ومراكز تحكم.

وأبدى دكتور شاكر ترحيبه بالتعاون مع الوكالة والشركات الفرنسية في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدرًا من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس وكذلك تحسين كفاءة الطاقة.

وأشاد سفير فرنسا بالقاهرة بعمق العلاقات والشراكة القوية بين الوكالة والحكومة المصرية وخاصة قطاع الكهرباء، كما أشاد بإنجازات القطاع وخاصة خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بالإمداد بالتغذية الكهربائية حتى الآن والمشروعات الجارى العمل بها، وكذلك برامج الإصلاح الاقتصادى.

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