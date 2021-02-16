الإمارات: استهداف أربيل جريمةٌ نكراء تتنافى مع القيم الإنسانية

أدانت دولة الإمارات بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مواقع عدة بمدينة أربيل وضواحيها في إقليم كردستان العراق ونجم عنه مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.كما أعربت الوزارة الإماراتية عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.وتعرض مطار أربيل، أمس الإثنين، إلى هجوم صاروخي وقع في منطقة كردستان العراق، وأسفر عن مقتل متعاقد مدني وسقوط عدد من الجرحى الآخرين، بينهم جندي أميركي، والعديد من المتعاقدين الأميركيين.واعتبر الرئيس العراقي برهم صالح، أن استهداف أربيل "تصعيد خطير وعمل إرهابي إجرامي".وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تيوتر": "لا خيار لنا إلا تعزيز جهودنا بحزم لاستئصال قوى الإرهاب والمحاولات الرامية لزج البلد في الفوضى"، مشددًا: "إنها معركة الدولة والسيادة ضد الإرهاب والخارجين عن القانون".