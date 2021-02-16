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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشهد محافظة أسيوط غيوم كثيفة تغطي معظم أنحاء المحافظة وسط هبوب رياح شديدة تضرب أطراف المحافظة وسط إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

رياح شديدة تضرب أسيوط وشركة المياه تعلن الطوارئ

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:08 م
رياح شديدة
رياح شديدة
أسيوط - محمد أبو شادي:
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تضرب محافظة أسيوط موجة من الرياح الشديدة تضرب وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأعلن المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد عن رفع درجة الاستعداد القصوي بجميع مراكز ومدن المحافظة ورفع حالة الطوارئ تنفيذًا لتوجيهات هيئة الأرصاد من إحتمالية هطول أمطار.

وقال "الطيبي" إنه تم عقد غرفة عمليات مركزية وغرف عمليات بجميع المراكز والقري لمتابعة حالة الطقس وإطلاق التحذيرات للمواطنين تحسبًا من هطول الأمطار.
في نفس الوقت أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط عن رفع درجة الاستعداد القصوي
وأعلنت حالة الطوارئ تحسبًا لمواجة الطقس السيئ وهطول الأمطار، فيما أوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أن الشركة راجعت جاهزية تمركز معداتها بالمحاورالرئيسية والمناطق الساخنة خلال فترة الازمات والتى تضم (6) وحدات نزح مياه، عدد (2) وحده كبير قدرة 170 حصان بتكلفة اجمالية 2 مليون جنيه، وعدد (4) وحدات قدرة 100 حصان لمواجهة ازمة سقوط الامطار والسيول بتكلفة اجمالية كسح، عدد (20) معدة تطهير (مدمج – نافورى)، عدد (11) حفار على عجل وكاتينة، وعدد (5) ورشة صيانة متنقلة، وعدد (25) طلمبة غاطسة لسحب المياه بأقطار مختلفة، وعدد (6) معدات رفع مياه نقالى تدار بمحرك ديزل بتصرفات مختلفة، وعدد (13) جهاز تنفس صناعى لتأمين الغطاسين، فضلًا عن عدد (16) سيارة مياه شرب نقية لتوصيل المياه للمناطق التى انقطعت فيها الخدمة فى فترة الازمة.

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