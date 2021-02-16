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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة سما المصري في سب وإرسال عبارات خادشة لريهام سعيد

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:37 م
سما المصري
سما المصري
عادل عبد العال
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قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهمة سما المصري، في القضية الجديدة المقامة ضدها من الإعلامية ريهام سعيد، والمتهمة فيها بسبها وإزعاجها عبر الهاتف وإرسال عبارات خادشة لها لجلسة 23 فبراير.

وسبق أن قررت محكمة القاهرة الاقتصادية رفض الاستشكال من محامي سما المصري، لوقف حكم حبسها 6 أشهر في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، لحين الفصل في الطعن على القضية بمحكمة النقض، واستمرار قرار حبسها وذلك يوم 17 يناير الماضي.

وكانت المستشارة مروة بركات قد أصدرت حكمًا بمعاقبة سما المصري في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، قبل أن تخفف محكمة مستأنف الحكم لـ6 أشهر فقط.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها "سما المصري"، قامت في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة، بالاتهامات التالية: قذفت المجنى عليها ريهام عمرو حسن سعيد، وشهرتها "ريهام سعيد"، بأن أسندت لها أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها.

وقد تضمن هذا الأمر طعنًا فى عرضها، وذلك بأن ظهرت في مقطع مصور، ووجهت للمجنى عليها العبارات المبينة وصفًا بالأوراق، وأرسلت هذا المقطع لأصدقائها عبر تطبيق "الواتس آب" على النحو المبين بالتحقيقات.

كما سبت بطريق التليفون المجنى عليها "ريهام سعيد"، بأن وجهت لها العبارات والألفاظ الخادشة للشرف والطاعنة في العرض، بأن ظهرت في مقطع مصور وجهت فيه إليها العبارات المبينة وصفًا بالأوراق، ونشرت هذا المقطع عبر إرساله لأصدقائها عبر تطبيق "الواتس آب" على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وذلك بأن ظهرت بمقطع مصور مخالف وأرسلته لأصدقائها عبر تطبيق "الواتس آب"، ونشرت معلومات وأخبارًا عن طريق الشبكة المعلوماتية تنتهك خصوصية المجني عليها "ريهام سعيد" بدون رضاها، وذلك بأن ارتكبت الأفعال كما وردت بالاتهام الأول وإرسالها لأصدقائها عبر تطبيق "الواتس آب" على النحو المبين بالتحقيقات.

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