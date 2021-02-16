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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

23 مليون جنيه لحماية نجع حمادى من أخطار السيول

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:07 م
نجع حمادى
نجع حمادى
وائل القمحاوى
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تنفذ وزارة الموارد المائية والري، خطة لمواجهة الأمطار والسيول، حسب الخطة القومية، وتجنبا لحدوث أي أزمات من خلال خطة التنسيق بين كل الأجهزة المعنية بالرى لمتابعة حالة السيول والاستعداد لها ومحاولة تقليل المخاطر الناجمة عنها، بالإضافة إلى إنشاء عدد من البحيرات الجبلية والصناعية وسدود الإعاقة والتوجيه بالمحافظات.

ويواصل قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، تنفيذ أعمال حماية نجع البطة بمركز نجع حمادى فى محافظة قنا من أخطار السيول، تحت إشراف الإدارة العامة للتوسع الأفقى والمشروعات بإسنا، بقيمة إجمالية قدرها 22.776 مليون جنيه، كما تبلغ السعة التخزينية  2.42 مليون متر مكعب من المياه، وتتضمن الأعمال  الصناعية إنشاء 2 بحيرة صناعية، و2 حاجز ترابى، بهدف حماية المنطقة والمناطق السكنية والبنية التحتية لها من أخطار السيول.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، إنه يتم تنفيذ خطة متكاملة لأعمال الحماية من أخطار السيول، تتضمن إنشاء بعض السدود والبحيرات الصناعية وحوائط التوجيه، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة على كافة الأعمال والمشروعات التى تنفذ في إطار خطة الحماية من أخطار السيول، وإنهاء الأعمال في المواعيد المحددة، من خلال المهندسين وطاقم التنفيذ.

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