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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«عبد الدايم» تفتتح الجناح المتحفى للقومي للمسرح بالسلام

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:06 م
إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
جمال عاشور
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تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الجناح المتحفى للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بمسرح السلام في السابعة مساء الخميس ١٨ فبراير، بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الفنان ياسر صادق رئيس المركز، الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وعدد من قيادات الوزارة، وأسر وأبناء رواد الفن الذين أهدوا بعضا من مقتنيات ذويهم للعرض بالاجنحة المتحفية بمختلف المسارح.

وقالت "عبد الدايم" إن إقامة أجنحة متحفية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بمسارح البيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية يهدف إلى توثيق اجزاء من تاريخ فن المسرح، مضيفا أن المشروع تم اطلاقه بمسارح السلام، لعائم، الغد، الطليعة، البالون بالإضافة إلى السيرك القومي، مؤكدة اهمية حفظ مفردات الابداع المصرى بمختلف صوره والتعريف بها باعتبارها احد ملامح الهوية الوطنية.

يذكر ان الاجنحة المتحفية للمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يضم شاشة لعرض أبرز الاعمال التي قُدمت على خشبة المسرح مع التعريف بمديري المسرح منذ إنشاءه وحتى الآن من خلال فيلم تسجيلي إنتاج المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، عرض متحفي لمستنسخات الصور التراثية لكل مسرح من العروض التي قُدمت على خشبته، بعض الملابس التي ارتداها كبار النجوم وجسدوا بها الشخصيات في مسرحيات إنتاج ذات المسرح المقام فيه الجناح، عدد من مقتنيات رموز الحركة المسرحية، منفذ تسويقي لإصدارات المركز من الكتب والمجلات الفنية المتخصصة، قاعدة بحثية للوقوف على حركة المسرح تساهم في إعداد وتقديم التوثيق المسرحي وبالتالي تعتبر تلك الأجنحة مرجعية للباحثين والدارسين والإعلاميين والمهتمين بمجال المسرح لرصد كل ما يخصه بدقة شديدة.

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