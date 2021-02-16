«مياه كفرالشيخ»: تجديد شهادة «Tsm» لمحطه معالجة الصرف الصحي ببلطيم

أعلن المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركه المياه والصرف الصحي بكفر الشيخ، عن تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة لمحطة معالجة الصرف الصحي ببلطيم، بطاقة تصميمية 10000 م٣يوم، وتخدم 50 ألف مواطن.وأوضح مفتاح، أن تلك الشهادة تمنح بعد استيفاء المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل والمراقبة وضبط الجودة وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم إدارة العاملين، والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة، ويتم ذلك من خلال إدارة "Tsm" بالشركة.وأكد، أن إدارة الشركه تحرص على تطوير محطاتها، وتقديم خدماتها بأفضل معايير الجودة طبقا لخطة عمل الشركة، والتي تتطور باستمرار لمواكبة خطة الدولة بخصوص التطورات الحديثة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي لتقديم أفضل خدمة للمواطن.