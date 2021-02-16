إحالة 3 متهمين بالتهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة للجنايات

قررت نيابة مكافحة التهرب من الضرائب بمكتب النائب العام، إحالة 3 متهمين في القضية المقيدة رقم 84 لسنة 2020 جنایات ضرائب القيمة المضافة، جنايات قسم أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 117 لسنة 2020 کلى القاهرة الجديدة.وكشف قرار الاحالة الذي حصل عليه "الدستور" قيام المتهمين "وائل. م" 32 سنة - المدير المسئول عن شركة بتوريد وتركيب الكاميرات، و"ع. ز"، و"م. ع " وبصفتهم خاضعان لأحكام الضريبة العامة على القيمة المضافة، بخصم ضريبة دون وجه حق عن مشترياتهما من شركة كايرو ملك للتوريدات والمسئول عنها المتهم "م. ع. أ" وذلك من خلال الاطلاع على تقرير فحص المأمورية وكذا الإقرارات الضريبية بمأمورية الضرائب العامة على القيمة المضافة المختصة الشركة للتوريدات وتبين قيام المتهم والمسئول عن الشركة سالفة الذكر بعدم الإقرار عن فواتير المبيعات الصادرة الشركة فضلا عن عدم تواجد الشركة مصدرة الفواتير مقر مزاولة النشاط يستحق عليهم ضريبة قيمة مضافة قدرها 863131 جنيه.وتبين من تحريات مأمور ة فحص بالادارة العامة الفحص قضايا التهرب بمنطقة شرق القاهرة، بأن فحصها أسفر عن تهرب المتهمين من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليهما بصفتهما المسؤلان عن الشركة ونشاطهما تجارة وتوريد وتركيب كاميرات مراقبة.