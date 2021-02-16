البحرين تدين الهجوم الإرهابي على مدينة أربيل العراقية

أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة الهجمات الصاروخية على مدينة أربيل العراقية، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية اليوم الثلاثاء- دعم مملكة البحرين ووقوفها التام بجانب العراق فيما تبذله من جهود كبيرة وحثيثة لاستتباب الأمن والاستقرار على أراضيها، مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لموقف حازم من هذه الأعمال الإرهابية ومرتكبيها.وأعربت عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الجبان.