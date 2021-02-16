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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الرئيس السيسي يفتتح مستشفى إسنا التخصصي بالأقصر بـ «الفيديو كونفرانس»

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:02 م
مستشفى إسنا بالأقصر
مستشفى إسنا بالأقصر
هدى الأمير
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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، افتتاح مستشفى إسنا التخصصي جنوب محافظة الأقصر، عبر خاصية "الفيديو كونفرانس"، وقامت الدكتورة إلهام محمد محمود وكيل مديرية الشئون الصحية بالأقصر، والدكتور محمود خضري، مدير عام المستشفى، والنقيب محمد عبد القادر محمد، المشرف علي مشروع إنشاء المستشفى بإزاحة الستار أثناء الافتتاح، وشارك في الحضور إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، وصباح منصور، وعبد الرحيم طايع نائبا رئيس المدينة، واللواء عبد المجيد رضوان، مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب.

ويتكون المستشفى من 154 سرير وقسم الاستقبال والطوارئ، و16 عيادة خارجية بالإضافة إلي قسم الغسيل الكلوي المكون من 24 ماكينة، ويبلغ عدد المواطنين المستفيدين من خدماتها 650 ألف نسمة.

كما يضم المستشفى ( قسم العمليات - قسم العناية المركزة -وقسم العظام- قسم الأشعة - قسم المعامل - قسم النساء والتوليد وقسم الحضانات (13 محضن) - العلاج الطبيعي، وقسم الخدمات مغسلة - تعقيم مركزي - مطبخ - مخازن - إدارة النظم والمعلومات - مشرحة - صيدلية مركزية - خدمات العاملين،و قسم الإدارة إدارة طبية - إدارة مالية - إدارة عليا - قاعات اجتماعات)، وتهدف عملية الإنشاء الارتقاء بمستوي المنظومة الصحية ولتقديم الرعاية الصحية الشاملة التي يحتاجها المواطن لتحسين الخدمات المقدمة للمرضي.

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