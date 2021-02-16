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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انفجار في مخزن خردة بالغربية.. وقرار عاجل من النيابة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:01 م
حريق مخزن خردة
حريق مخزن خردة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أمرت نيابة مركز طنطا، اليوم الثلاثاء، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقف الحريق الهائل الذى نشب داخل مخزن خردة بقرية خرسيت بدائرة المركز إثر انفجار عدد من الاسطوانات بداخله، لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وانتقل فريق الأدلة الجنائية بمديرية أمن الغربية، إلى موقع الحريق والوقوف على معرفة أسباب وملابسات الحريق داخل مخزن خردة بقرية خرسيت بدائرة مركز طنطا.

وكانت قوات الحماية للحماية المدنية بالغربية، دفعت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بـ 3 سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة على حريق داخل مخزن خردة بقرية خرسيت التابعة بدائرة مركز طنطا بمحافظه الغربية بسبب انفجار 6 أسطوانات بداخله.

وتلقى اللواء هانى مدحت مدير امن الغربية إخطاراُ من غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن خردة على مساحة قيراطين بقرية خرسيت بدائرة مركز طنطا، وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده لمحاولة إخماد الحريق.

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