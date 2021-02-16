إيران تنفي أي صلة لها بهجوم أربيل

نفت الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء، أي صلة لها بهجوم أربيل أمس الاثنين، وقالت الوزارة: ليس لنا أي صلة بهجوم أربيل ونرفض أي عمل يعرض أمن العراق للخطر.وتعرض مطار أربيل، أمس الإثنين، إلى هجوم صاروخي وقع في منطقة كردستان العراق، وأسفر عن مقتل متعاقد مدني وسقوط عدد من الجرحى الآخرين، بينهم جندي أمريكي، والعديد من المتعاقدين الأمريكيين.واعتبر الرئيس العراقي برهم صالح، أن استهداف أربيل "تصعيد خطير وعمل إرهابي إجرامي".وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تيوتر": "لا خيار لنا إلا تعزيز جهودنا بحزم لاستئصال قوى الإرهاب والمحاولات الرامية لزج البلد في الفوضى"، مشددًا: "إنها معركة الدولة والسيادة ضد الإرهاب والخارجين عن القانون".