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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تدين هجوم أربيل وتؤكد رفضها القاطع لاستهداف أمن العراق

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:00 م
صاروخ
صاروخ
نيفين أشرف
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أعربت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الصارخوية التي تعرض لها مطار أربيل بجمهورية العراق، مسا أمس، مشددة على دعمها الكامل للحكومة العراقية في محاربة الإرهاب وحماية أمنها.

وصرحت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن حكومة المملكة، تابعت ببالغ القلق الهجمات الإرهابية التي استهدفت مطار أربيل الدولي، معربةً عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتلك الاعتداءات الجبانة التي تُهدد أمن واستقرار العراق والمنطقة، وسلامة الملاحة الجوّية فيها، وبما يقوض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق على محاربة الإرهاب.

وأعربت الوزارة عن رفض المملكة القاطع لاستهداف أمن العراق وزعزعة وحدته والتأثير على سلامة أراضيه، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها التام إلى جانب جمهورية العراق في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحفظ أمنها ودعم جهودها في محاربة التنظيمات الإرهابية التي تسعى للنيل من استقرارها والتأثير على سيادتها.

وتعرض مطار أربيل، أمس الإثنين، إلى هجوم صاروخي وقع في منطقة كردستان العراق، وأسفر عن مقتل متعاقد مدني وسقوط عدد من الجرحى الآخرين، بينهم جندي أميركي، والعديد من المتعاقدين الأميركيين.

واعتبر الرئيس العراقي برهم صالح، أن استهداف أربيل "تصعيد خطير وعمل إرهابي إجرامي".

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تيوتر": "لا خيار لنا إلا تعزيز جهودنا بحزم لاستئصال قوى الإرهاب والمحاولات الرامية لزج البلد في الفوضى"، مشددًا: "إنها معركة الدولة والسيادة ضد الإرهاب والخارجين عن القانون".

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