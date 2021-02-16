«قوى عاملة القاهرة»: مزايا رعاية صحية واجتماعية للعمالة غير المنتظمة

قال محمد طه، مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة، إن وزير القوى العاملة محمد سعفان أصدر القرار 162 لسنة 2019، والذي أضاف مزايا جديدة في الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والتي أصبحت تعد رقم فاعل في قوة العمل بمصر.جاء ذلك خلال تسليم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، وثائق للتأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية، والتي أصدرتها الوزارة لـ31 ألف و196 عاملًا غير منتظم والمسجلين بقاعدة البيانات بمديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة.وأشار طه، إلى أن اليوم بصدد تسليم إحدى المزايا والخدمات لتلك العمالة مقدمة من الدولة المصرية، من تسليم وثائق تأمين على الحياة لهم، والتي تصل التغطية التأمينية لها إلى ما يقرب من مائة ألف جنيه.ووجه مدير المديرية، الشكر والتقدير للوزير، على توجيهاته لرعاية ودعم العمالة غير المنتظمة وشمولها بالحماية والرعاية لدعم الاقتصاد القومي، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية والرئيس السيسي واستكمالا لما بدأته الوزارة من مبادرات لحماية تلك الفئة في كافة نواحي حياتهم.