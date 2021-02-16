الغيوم تغطي منطقة تانكات وخزانات البترول بالسويس

تكونت الغيوم فوق مناطق متفرقة من سماء محافظة السويس، وغطت بالكامل منطقة تانكات وخزانات البترول بطريق الشركات الرابط بين السويس والعين السخنة.وهبت رياح قوية على اغلب المناطق بالسويس، لاسيما المدن الجديدة الموجودة على أطراف المدينة والمناطق القريبة من الصحراء.وتشهد حركة السفر بموقف السويس تراجعا بأعداد الركاب المقبلين على السفر من السويس للمحافظات الأخرى.وكان طريق السويس القاهرة قد شهد مطلع فبراير الجاري سيلا من الأمطار التي أغلقت طريقت السفر، دخلت دخلت المياه داخل السيارات مما أدى لتعطلها بالطريق.