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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نوة «الشمس الصغرى» لن تعيق سيولة المرور في الشوارع الحيوية بالإسكندرية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:56 م
طقس الإسكندرية
طقس الإسكندرية
شيماء حمودة
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استمرت حركة السيولة المرورية بإعتيادية مع استمرار هطول أمطار نوة الشمس الصغرى على معظم أنحاء المحافظة بدرجة متوسطة مصخوبة بإنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ورصدت "الدستور" اعتيادية في السيولة المرورية في الشوارع الرئيسية والنتفرعة منها مثل طريق الكورنيش وشارع ابي قير وطريق محور المحمودية، مع انتشار سيارات الصرف الصحي في البؤر الساخنة والمتمركزة لتجمعات مياة الأمطار.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالسادة ‏المواطنين توخي الحذر ‏وإتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم، بتقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

وانتشرت سيارات الصرف الصحي على البؤر الساخنة على معظم أنحاء المحافظة، ليجري اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة بداية من صباح اليوم، للمرور على جميع التمركزات، تزامنا مع تساقط الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة.

وجرى تمشيط طريق الكورنيش، والمرور على النقاط الساخنة بمنطقة المنتزه أول بداية من فندق الوردة المنتزة، ومصباته وكذلك كوبري المندرة، ولم يظهر أي تجمع لمياه الأمطار أسفل كوبري "المندرة" مع تمشيط سيارات الطوارئ لمنطقة المعمورة السياحي.

كما تم المرور على منطقة شرق بأهم النقاط الساخنة بشارع محمد نجيب جمال عبد الناصر، وشارع الإقبال، ومنطقة مظلوم والفنون الجميلة، ولم يظهر أي تجمع لمياه الأمطار مع تواجد سيارات التمركزات والبدالات، فضلًا عن متابعة طريق الكورنيش بداية من مكتبة الإسكندرية ومنطقة الجمرك المنشية وحتى قلعة قايتباي لم يتم توثيق أي تجمع للمياه.

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