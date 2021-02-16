نوة «الشمس الصغرى» لن تعيق سيولة المرور في الشوارع الحيوية بالإسكندرية
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:56 م
شيماء حمودةطباعة
استمرت حركة السيولة المرورية بإعتيادية مع استمرار هطول أمطار نوة الشمس الصغرى على معظم أنحاء المحافظة بدرجة متوسطة مصخوبة بإنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.
ورصدت "الدستور" اعتيادية في السيولة المرورية في الشوارع الرئيسية والنتفرعة منها مثل طريق الكورنيش وشارع ابي قير وطريق محور المحمودية، مع انتشار سيارات الصرف الصحي في البؤر الساخنة والمتمركزة لتجمعات مياة الأمطار.
وأهابت محافظة الإسكندرية بالسادة المواطنين توخي الحذر وإتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم، بتقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.
البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، عدم الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.
وانتشرت سيارات الصرف الصحي على البؤر الساخنة على معظم أنحاء المحافظة، ليجري اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة بداية من صباح اليوم، للمرور على جميع التمركزات، تزامنا مع تساقط الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة.
وجرى تمشيط طريق الكورنيش، والمرور على النقاط الساخنة بمنطقة المنتزه أول بداية من فندق الوردة المنتزة، ومصباته وكذلك كوبري المندرة، ولم يظهر أي تجمع لمياه الأمطار أسفل كوبري "المندرة" مع تمشيط سيارات الطوارئ لمنطقة المعمورة السياحي.
كما تم المرور على منطقة شرق بأهم النقاط الساخنة بشارع محمد نجيب جمال عبد الناصر، وشارع الإقبال، ومنطقة مظلوم والفنون الجميلة، ولم يظهر أي تجمع لمياه الأمطار مع تواجد سيارات التمركزات والبدالات، فضلًا عن متابعة طريق الكورنيش بداية من مكتبة الإسكندرية ومنطقة الجمرك المنشية وحتى قلعة قايتباي لم يتم توثيق أي تجمع للمياه.
ورصدت "الدستور" اعتيادية في السيولة المرورية في الشوارع الرئيسية والنتفرعة منها مثل طريق الكورنيش وشارع ابي قير وطريق محور المحمودية، مع انتشار سيارات الصرف الصحي في البؤر الساخنة والمتمركزة لتجمعات مياة الأمطار.
وأهابت محافظة الإسكندرية بالسادة المواطنين توخي الحذر وإتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم، بتقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.
البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، عدم الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.
وانتشرت سيارات الصرف الصحي على البؤر الساخنة على معظم أنحاء المحافظة، ليجري اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة بداية من صباح اليوم، للمرور على جميع التمركزات، تزامنا مع تساقط الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة.
وجرى تمشيط طريق الكورنيش، والمرور على النقاط الساخنة بمنطقة المنتزه أول بداية من فندق الوردة المنتزة، ومصباته وكذلك كوبري المندرة، ولم يظهر أي تجمع لمياه الأمطار أسفل كوبري "المندرة" مع تمشيط سيارات الطوارئ لمنطقة المعمورة السياحي.
كما تم المرور على منطقة شرق بأهم النقاط الساخنة بشارع محمد نجيب جمال عبد الناصر، وشارع الإقبال، ومنطقة مظلوم والفنون الجميلة، ولم يظهر أي تجمع لمياه الأمطار مع تواجد سيارات التمركزات والبدالات، فضلًا عن متابعة طريق الكورنيش بداية من مكتبة الإسكندرية ومنطقة الجمرك المنشية وحتى قلعة قايتباي لم يتم توثيق أي تجمع للمياه.