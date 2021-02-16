«التعاون الخليجي» يؤكد حرصه على استعادة الأمن في اليمن

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، حرص المجلس على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، مشيرا إلى أن موقف المجلس ثابت فيما يتعلق بدعم الشرعية اليمنية، لإنهاء الأزمة اليمنية، من خلال الحل السياسي، المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بالرياض.وأشار الحجرف - حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية - إلى دعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث.وثمن الأمين العام الجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية، برئاسة الدكتور معين عبد الملك، وما حققته من إنجازات ملموسة في هذا المجال، لتعزيز الاستقرار والتعافي والتنمية في المحافظات المحررة، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها.