1391 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

سجلت السلطات الصحية في الفلبين 1391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة - في بيان أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة "فلبين ستار" المحلية، اليوم الثلاثاء - أن إجمالي المصابين بفيروس كورونا في البلاد، ارتفع إلي 552 ألفًا و246 مصابًا.وأشارت إلى أنه يوجد حتى الآن 28 ألفًا و926 إصابة نشطة في البلاد، بينما تعافى 45 شخصًا من المرض خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 511 ألفًا و796 متعافيا.ولفتت إلى أن حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي، زادت بمقدار7 حالات وفاة جديدة، مما رفع الإجمالي إلى 11 ألفا و524 حالة.