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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزارة الشباب والرياضة تطلق أولى قوافل «السعادة» بشمال سيناء

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:53 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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أطلقت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للطلائع، اليوم، أولى قوافل السعادة في بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلي، استمرارا للزيارة التي قام بها وزير الشباب والرياضة على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين، وتضمنت تنفيذ وإطلاق العديد من المشروعات والمبادرات الشبابية، حيث تضمنت مبادرة "قافلة السعادة" مواد غذائية وبطاطين تم توزيعهم على 500 أسرة.

وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن المبادرة سيتم تعميمها على كافة محافظات الجمهورية وخاصة المحافظات الحدودية، لافتًا إلى أنه تم بالفعل البدأ بالمحافظات الحدودية وسيتم توجيهها بعد ذلك إلى محافظات الصعيد والمناطق الريفية التى تحتاج إلى الدعم.

وتضمنت القافلة أيضًا العديد من البرامج والأنشطة انطلاقًا من دور وزارة الشباب والرياضة المجتمعي، حيث تم تنفيذ ورش عمل للأمهات عن التربية الإيجابية بمشاركة 50 أسرة، بالإضافة إلى ورش عمل للفتيات للحفاظ على الصحة من خلال ممارسة الرياضة، والتغذية الصحية السليمة، وتنمية المهارات الشخصية والقدرات الإبداعية للمرأة المصرية.

وتم تنفيذ ألعاب ترويحية لـ500 طفل من خلال برنامج "خطوة نحو حياة أفضل"، بالإضافة لورشة عمل لبرنامج "حقك مسئوليتنا"، وكذلك ورش عمل لمبادرة قيمنا من تراثنا بمشاركة الشيخ عبد الخالق صلاح والدكتور عماد مهدى أستاذ الآثار.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمحافظات الحدودية، وتقديم برامج وأنشطة رياضية وترويحية، ومشروعات تنموية للمجتمعات المحلية.

وقام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بجولة في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري، تضمنت إطلاق أول مهرجان رياضي، وافتتاح معرض للحرف والصناعات اليدوية السيناوية.

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