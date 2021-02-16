غدا محاضرة حول «أثر الحضارة المصرية على اليونانية» بالأعلى للثقافة
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:59 م
آلاء حسنطباعة
تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تنظم لجنة التاريخ والآثار بالمجلس ومقررها الدكتور جمال شقرة، محاضرة بعنوان "أثر الحضارة المصرية على الحضارة اليونانية"، وذلك في تمام الثانية عشرة من ظهر غد الأربعاء، بقاعة المجلس.
ومن المقرر أن يلقيها الدكتور محمد عبد الغني أستاذ التاريخ القديم والحضارة اليونانية والرومانية جامعة الإسكندرية، وتديرها الدكتورة علا العجيزي أستاذة اللغة المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
ومن المقرر أن يلقيها الدكتور محمد عبد الغني أستاذ التاريخ القديم والحضارة اليونانية والرومانية جامعة الإسكندرية، وتديرها الدكتورة علا العجيزي أستاذة اللغة المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
غدا محاضرة حول «أثر الحضارة المصرية على اليونانية» بالأعلى للثقافة
غدا محاضرة حول «أثر الحضارة المصرية على اليونانية» بالأعلى للثقافة