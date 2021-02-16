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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعرف على المستشفى العسكرى بدمنهور الذى افتتحه الرئيس

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:52 م
المستشفى العسكرى
المستشفى العسكرى بدمنهور
البحيرة معوض هويدى
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يعد المستشفى العسكرى بدمنهور التى افتتاحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، أول صرح طبي لخدمة المدنيين والعسكريين من أبناء المحافظة، تم تشييد المبنى وفق أحدث الأنظمة العلاجية العالمية، وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية ويشمل تخصصات دقيقة في جميع الأقسام.

المستشفى مقام على مساحة 4،5 فدان بطاقة 118 سرير بتكلفة 326 مليون جنية، يتكون من دور أرضى وأول، ودور متكرر، وتضم المدخل الرئيسى والطوارىء وصالات الاستقبال والبهو الرئيسى وقسم الطوارىء وقسم الغسيل الكلوى وجناح العمليات وغرفة عمليات والطوارىء وقسم المناظير والافاقة وجناح الرعاية المركزة وكشك للولادة وجناح للحضانات وغرفة حديثى الولادة و4 اجنحة اقامة و34 غرفة اقامة مزدوجة وقسم للعلاج الطبيعى وصالة تاهيل بدنى وقسم للاشعة وقسم المعامل وقاعة المؤتمرات و8 مصعد كهربائى ( 2 للاسرة و6 افراد ) والمطبخ والمغسلة والعيادات والمسجد.

وتقدم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بخالص الشكر والامتنان للرئيس لدعمه ورعايته المستمرة للمحافظة فى كافة المجالات وحرصه على تأسيس نظام صحي يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لجميع المصريين بمعايير عالمية تواكب التطور الذي تشهده مصر حاليًا في جميع المجالات، مشيرا إلى أن ما شهدته مصر خلال الست سنوات الماضية فقط تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد التنمية ومسيرة الإنجازات وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية، يعد إعجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوق.

وأكد أن مشروعات قطاع الصحة خلال تلك الفترة الماضية حصلت على النصيب الاوفر من تلك المشروعات، فتم تنفيذ ٥٥ مشروع بتكلفة إجمالية 2،6 مليار جنيه تم الإنتهاء من ٤١ مشروع بتكلفة ١.٦ مليار جنية وجاري العمل بعدد ١٤ مشروع بتكلفة مليار جنية بخلاف المستشفى العسكرى الذى تم افتتاحه اليوم بتكلفة 326 مليون جنية ومستشفى كوم حمادة المركزى الجديد بتكلفة تتجاوز 500 مليون جنية المقرر افتتاحه خلال الفترة القادمة والذى يضاهى احدث المستشفيات الدولية والمقام وفق افضل النظم العالمية كما أنه قد تم تنفيذ عدد ٦ مبادرات رئاسية أستهدفت ٤ مليون مستفيد، بالإضافة إلى ١.٢ مليون مستفيد علاج على نفقة الدولة بقيمة ٦٨١ مليون جنية.



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