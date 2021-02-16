«سعفان» يوجه باستخراج شهادات مزاولة المهنة للعمالة غير المنتظمة

وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بالبدء في استخراج شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة المهنة للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها مجانًا، حتى يسهل على تلك الفئة استخراج بطاقات رقم قومي جديدة مثبت عليها المهنة الحقيقية التي يعمل بها.وشدد على ضرورة وضع آلية جديدة يمكن من خلالها التواصل مع تلك العمالة للعمل على تجديد تلك البطاقات في أقرب وقت ممكن، وتصبح شرط للحصول على الرعاية التى تقدمها المديريات لتلك الفئة.جاء ذلك خلال تسليم الوزير، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، وثائق للتأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية، والتي أصدرتها الوزارة لـ31 ألف و196 عاملًا غير منتظم والمسجلين بقاعدة البيانات بمديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة.وقدم الوزير الشكر لفريق عمل مديرية القوى العاملة بالقاهرة، على هذا الجهد الطيب كما طلب منهم مزيد من الجهد في الفترة القادمة لزيادة أوجه الرعاية لتلك الفئة، ومحاولة المساعدة في تغيير مهن تلك العمالة في بطاقات الرقم القومي ومتابعة أحوالهم، مؤكدًا على ضرورة الإخلاص في العمل كلًا في مكانه، وحتى يكون لكلًا منا دوره في وضع لبنة في بناء مصر الحديثة يبقى للأجيال القادمة.ومن جانبه أشاد المحافظ بدور وزارة القوى العاملة في رعاية العمالة غير المنتظمة وحمايتهم، مؤكدًا أن العامل المصري يمثل ثروة بشرية تعتمد الدولة عليها في البناء.