سعفان وعبدالعال يوزعان 120 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة بالقاهرة

سلم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، 120 وثيقة تأمين على الحياة من ما يقارب 31 ألف وثيقة، على العمالة غير المنتظمة المسجلين بقاعدة بيانات مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.وقال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن وثيقة التأمين تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية برعاية وحماية هذه الفئة اجتماعيًا وصحيًا وتأمينيًا، مشيرًا إلى أن الوثيقة تغطي التأمين من خطر الحوادث والإصابات والعجز الكلي والجزئي والوفاة.وأضاف المحافظ أن تكلفة هذه الوثيقة تتحملها الدولة دون أن يتحمل العامل أي تكلفة، مشيرا إلى أن الدولة لن تترك أي عامل من تلك الفئة وستوفر له الحماية والرعاية اللازمة.وأكد محافظ القاهرة أن العامل المصري يمثل ثروة بشرية تعتمد عليها الدولة في البناء.