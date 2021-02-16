البطريرك العبسي يلتقي السفيرة الفرنسية في لبنان

استقبل بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو، في المقر البطريركي بالربوة، في زيارة تعارف بروتوكولية.قال مركز الكنيسة الكاثوليكية في لبنان برئاسة مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، إنه اوضح العبسي للسفيرة الفرنسية "ترددات الازمة اللبنانية على الاوضاع المعيشية والاجتماعية الضاغطة في ظل خوف من السقوط الكامل".وأضاف أبو كسم - في بيان رسمي للمركز الكاثوليكي للإعلام بلبنان نُشر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - أنه أعرب عن " تقديره للدور الفرنسي في لبنان خصوصا بعد انفجار بيروت"، آملا أن "تصل مبادرة الرئيس ماكرون إلى مبتغاها".