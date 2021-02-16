إصابة شخصان في انقلاب سيارة بأسوان

أصيب شخصان في انقلاب سيارة نقل بجوار قرية الجنينة والشباك التابعة لمركز ومدينة نصر النوبة بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى نصر النوبة المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.تلقى مرفق الإسعاف بأسوان، اليوم، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة نقل بجوار قرية "الجنينة والشباك" التابعة لمركز ومدينة نصر النوبة، أسفر عن إصابة شخصين، على الفور تم نقلهم إلى مستشفى نصر النوبة المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.