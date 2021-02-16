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محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة شخصان في انقلاب سيارة بأسوان

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:48 م
حادث
حادث
أسوان_إسراء توفيق
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أصيب شخصان في انقلاب سيارة نقل بجوار قرية الجنينة والشباك التابعة لمركز ومدينة نصر النوبة بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى نصر النوبة المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

تلقى مرفق الإسعاف بأسوان، اليوم، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة نقل بجوار قرية "الجنينة والشباك" التابعة لمركز ومدينة نصر النوبة، أسفر عن إصابة شخصين، على الفور تم نقلهم إلى مستشفى نصر النوبة المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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