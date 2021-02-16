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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سعفان: العديد من المغرضين يشككون في إنجازات الدولة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:48 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بالمواطن المصري وكيفية توفير كل سبل الرعاية له، وظهر ذلك جليًا في اهتمام الرئيس ودعمه لكل فئات العمالة بشكل عام والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، بما يعتبر بمثابة توجيه لكل الجهات التنفيذية ومؤسسات الدولة لتلبية احتياجات هؤلاء العمال.

جاء ذلك خلال تسليم محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، بتسليم وثائق للتأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية، والتي أصدرتها الوزارة لـ31 ألف و196 عاملًا غير منتظم والمسجلين بقاعدة البيانات بمديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة.

وأوضح الوزير، أن وثيقة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تقدم للعمالة غير المنتظمة بمثابة البداية لرعاية تلك الفئة بشكل مختلف، وهي أساس الحماية التي تقدمها الدولة لأبنائها، وليعلم كلا منهم أن الدولة المصرية لن تترك أي عامل منهم إلا وستوفر له الرعاية والحماية اللازمة.

وأضاف الوزير، أن هناك العديد من المغرضين الذين يشككون في إنجازات الدولة المصرية في الفترة الحالية في مختلف المجالات، والتي يجب التعامل معهم بشدة وحزم، لأن ما يحدث في مصر حاليًا نهضة شاملة لم تسبقها أو تشهد لها مثيلًا من قبل، مشيرًا إلى أن هبوط مؤشر البطالة من 7.3% إلى 7.2% في الربع السنوي الأخير عام 2020، بما يؤكد سعينا في الطريق الصحيح نحو التنمية الشاملة وتلبية إحتياجات المواطنين المصريين، ويجب على أبناؤنا العمال أن يواجهوا مثل تلك الإشاعات المغرضة والتي تهدف للنيل من الوطن.

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