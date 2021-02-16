متروبوليت بيروت: كونوا من صانعي السلام وبنيان حضارة المحبة

وجه المطران جورج بقعوني، متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الكاثوليك، كلمة بمناسبة بدء الصوم الكبير لدى الطوائف الغربية، جاء فيها نتمنى في هذا الصوم المبارك لأخوتنا أبناء الإيبارشية ولجميع المؤمنين ان يحيوا المحبة بمختلف أوجهها الاعتذار، الرحمة، قبول الآخر، الغفران، التوبة، الاهتمام بالفقراء، افتقاد المرضى والمحزونين، الاصغاء الى حاجات الآخرين.وأضاف متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الكاثوليك: "ليتنا نتحدث بكلام يبني ويشجع، وأن ننصرف عن هذه الأجواء السلبية التي تعم البلاد، وان نكون من صانعي السلام وبنيان حضارة المحبة، لأننا بالمحبة فقط ننقذ لبنان. صوما مباركا للجميع".