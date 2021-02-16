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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أمال رزق الله: القطاع الصحي شهد طفرة كبيرة في عهد السيسي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:47 م
أمال رزق الله
أمال رزق الله
عائشة حسن
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ثمنت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عدد من المشروعات القومية والطبية في محافظة الإسماعلية، مؤكدة أنها خظوة جيدة لإستكمال مسيرة تطوير قطاع الصحة والبنية التحتية.

وقالت رزق الله، في بيان، إن المشروعات القومية التي يفتتحها الرئيس اليوم تستهدف تقديم تغطية صحية شاملة لأبناء الإسماعيلية، والبالغ عددهم أكثر من 1.3 مليون مواطن، من خلال 12 مستشفى و54 مركز ووحدة صحية، بتكلفة 10.125 مليار جنيه، كما تشمل تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية بالمحافظة، وتكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، إلى جانب قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الصحية المقرر عملها ضمن مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تدعم المواطن من خلال تقليل فترات الانتظار ومنع استغلال المواطنين وتخفيف العبء المادي عنهم، مشيرة إلى أن القطاع الصحي في عهد الرئيس عبد القتاح السيسي شهد طفرة كبيرة وتحسن ملموس وهو ما يأتي ضمن خطة الدولة لتحقيق الاصلاح الصحي.

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