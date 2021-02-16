أبرزها 4.3 طن لحوم فاسدة.. ضبط 1198 قضية تموينية

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1198 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 3.1 طن "مقطعات لحوم – بسطرمة" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لتغير خواصها الطبيعية، بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بالقليوبية.وتمكنت الجهود من ضبط 1.23 طن "لحوم مجمدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالشرقية.وأسفرت الجهود عن ضبط 30 طن فاصوليا معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة – 1500 قرص لمكافحة تسوس الغلال السامة محظور تداولها وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة مالكة مخزن لتجارة وتعبئة المحاصيل الزراعية "بدون ترخيص" بالغربية.وأثمرت الجهود عن ضبط 3،08 طن "جبن أبيض" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية وبها تغير فى خواصها الطبيعية، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لمنتجات الألبان "بدون ترخيص" بالإسكندرية، وضبط 13650 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – قفازات – خافض لسان" بدون مستندات ومجهولة المصدر، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية"بدون ترخيص" بالقاهرة.ونجحت الجهود في ضبط 12،5طن "أسمدة زراعية" بدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بالشرقية.