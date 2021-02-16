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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

العبسي: كنيستنا عابرة للحدود تشرع أبوابها لتحضن الجميع

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:45 م
يوسف العبسي
يوسف العبسي
جرجس صفوت
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افتتح يوسف العبسي، بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، منتدى الشبيبة الملكية عبر تطبيق "zoom"، في اطار مبادرة تفعيل الحوار واللقاء بين الشبيبة الملكية في العالم، التي أطلقتها لجنة رسالة الشبيبة البطريركية جمع هذا المنتدى مرشدي الشبيبة ومسؤولي لجان رعوية الشبيبة من مختلف أبرشيات الروم الملكيين الكاثوليك في العالم.

و بعد الصلاة التي شاركت فيها الشبيبة بمختلف اللغات ومن الابرشيات المنتشرة في العالم، كانت كلمة لمرشد عام اللجنة الاب ساسين غريغوار، رحب فيها بالبطريرك والحضور، وعدد فيها تطور مسار الاجتماعات مع مرشدي وشبيبة الكنيسة حيث الانتشار الملكي الذي كان باكورة نتائجه إطلاق منتدى الشبيبة الملكية الذي يضم كوكبة من شبيبة مختارة من كل الابرشيات للتفكير في كيفية نهضة الشبيبة الملكية وتفاعلها مع بعضها البعض لخدمة الشبيبة والكنيسة.

ثم كانت كلمة للبطريرك العبسي توجه فيها الى الشبيبة: "إنها المرة الأولى التي يحصل فيها مثل هذا اللقاء وبطريقة متطورة حديثة، بواسطة تقنية " zoom" والعمل الذي أعدته لجنة رسالة الشبيبة الملكية لنلتقي معا هو عمل جبار يستحق التقدير والشكر والثناء، فأود أن أشكركم وأن أهنئكم وأن أشكر وأهنئ بنوع خاص الأب ساسين غريغوار مرشد الشبيبة البطريركية ومعاونيه وجميع العاملين المتعاونين في حقل رعوية الشباب في كنيستنا".

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