تعرف عليه عبر «فيسبوك».. ضبط عاطل قتل عاملا لسرقته بالهرم

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، في القبض على المتهم بقتل عامل خنقا داخل مسكنه بالهرم، قبل مرور 10 ساعات على ارتكابه الجريمة.وكشفت تحريات رجال المباحث، هروب المتهم لمحل إقامته بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية، وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فأخطرت النيابة للتحقيق.وتوصلت تحريات ضباط مديرية أمن الجيزة، إلى أن المجني عليه تعرف على المتهم "عاطل" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتقى به داخل شقته لاستضافته، إلا أن العاطل قرر قتله لسرقته، فانتهز فرصة تواجدهما بالشقة، وخنقه واستولى على متعلقات خاصة بالمجني عليه وفر هاربا.ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى فحص الرسائل المتبادلة بين المجني عليه والمتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.كانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتم العثور على جثة شاب، ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.و أشارت تحريات رجال المباحث، إلى وجود شبهة جنائية في وفاته، وأن المتهم خنقه وسرق متعلقات من الشقة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.