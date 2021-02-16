رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تعرف عليه عبر «فيسبوك».. ضبط عاطل قتل عاملا لسرقته بالهرم

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:45 م
فيسبوك
فيسبوك
طباعة
نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، في القبض على المتهم بقتل عامل خنقا داخل مسكنه بالهرم، قبل مرور 10 ساعات على ارتكابه الجريمة.

وكشفت تحريات رجال المباحث، هروب المتهم لمحل إقامته بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية، وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فأخطرت النيابة للتحقيق.

وتوصلت تحريات ضباط مديرية أمن الجيزة، إلى أن المجني عليه تعرف على المتهم "عاطل" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتقى به داخل شقته لاستضافته، إلا أن العاطل قرر قتله لسرقته، فانتهز فرصة تواجدهما بالشقة، وخنقه واستولى على متعلقات خاصة بالمجني عليه وفر هاربا.

ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى فحص الرسائل المتبادلة بين المجني عليه والمتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتم العثور على جثة شاب، ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.

و أشارت تحريات رجال المباحث، إلى وجود شبهة جنائية في وفاته، وأن المتهم خنقه وسرق متعلقات من الشقة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه التحية للعاملين في القطاع الصحي

«الظابط قالي تعالي ورايا انت الحمار».. كواليس القبض على بهاء العمدة

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

مزود بـ«واي فاي».. 15 معلومة عن مستشفى إسنا للتأمين الصحي جنوب الأقصر

الصور

image description

محافظ أسيوط يشيد بافتتاح مستشفى أبوتيج النموذجي

image description

رياح شديدة تضرب أسيوط وشركة المياه تعلن الطوارئ

image description

قبل افتتاح الرئيس لها.. ننشر صور الوحدات الصحية بالإسماعيلية

image description

«تعليم أسيوط» تحيي «أسبوع الوئام العالمي» بين الأديان

image description

«مياه أسيوط» ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 16-2-2021

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

سوق القهوة نجحت في تجاوز أزمة الوباء

حملة التلقيح ضد كورونا في البرازيل تسير بوتيرة بطيئة

الشرطة الإسبانية تعتقل مغني الراب هاسل بتهمة إهانة الملكية

حمى القش تصل اليابان

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
جمال-أسعد
الحوار وتطبيق القانون
المزيد

الثقافة

«عبد الدايم» تفتتح الجناح المتحفى للقومي للمسرح بالسلام

غدا محاضرة حول «أثر الحضارة المصرية على اليونانية» بالأعلى للثقافة

«التغيرات المتعلقة بشبكات التواصل في الريف».. دكتوراه بآداب المنصورة

«إيجبت آرت فير» يجمع 120 من الفنانين العرب تحت سماء القاهرة