رامي رفعت: ردود الأفعال علي «خطوة في حياتي» أسعدتنى
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:45 م
محمد قدريطباعة
قال الفنان رامي رفعت إنه سعيد بردود الأفعال على أغنيته "خطوة في حياتي"، التي طرحها منذ أيام بمناسبة عيد الحب، وتفاعل معها الجمهورعبر مواقع التواصل الاجتماعي.
الأغنية من كلمات أسامة محرز، ألحان محمد يحيي، توزيع اسامة عبد الهادي، ويقول مطلعها:
للحظة ديا متستناش أكتر من الوقت اللى إتعاش وأنا عنك بعيد
الحب أصله ملوش مواعيد إحساسه من أول وجديد ما بين قلبين يزيد
يعنى إنت أول حد يندهله هوايا
وحلم عمرى فى يوم ما أقول إنك معايا
خطوة فى حياتى إنى أوصل ليك
وأبدأ أيامى الجاية أنا بيك
وأشوف فرحة عنيك
من ناحية أخري، بدأ رامي رفعت اختيار عدد من الأغاني الجديدة استعدادا لطرحها قريبا.
الأغنية من كلمات أسامة محرز، ألحان محمد يحيي، توزيع اسامة عبد الهادي، ويقول مطلعها:
للحظة ديا متستناش أكتر من الوقت اللى إتعاش وأنا عنك بعيد
الحب أصله ملوش مواعيد إحساسه من أول وجديد ما بين قلبين يزيد
يعنى إنت أول حد يندهله هوايا
وحلم عمرى فى يوم ما أقول إنك معايا
خطوة فى حياتى إنى أوصل ليك
وأبدأ أيامى الجاية أنا بيك
وأشوف فرحة عنيك
من ناحية أخري، بدأ رامي رفعت اختيار عدد من الأغاني الجديدة استعدادا لطرحها قريبا.