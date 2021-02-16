رامي رفعت: ردود الأفعال علي «خطوة في حياتي» أسعدتنى

قال الفنان رامي رفعت إنه سعيد بردود الأفعال على أغنيته "خطوة في حياتي"، التي طرحها منذ أيام بمناسبة عيد الحب، وتفاعل معها الجمهورعبر مواقع التواصل الاجتماعي.الأغنية من كلمات أسامة محرز، ألحان محمد يحيي، توزيع اسامة عبد الهادي، ويقول مطلعها:للحظة ديا متستناش أكتر من الوقت اللى إتعاش وأنا عنك بعيدالحب أصله ملوش مواعيد إحساسه من أول وجديد ما بين قلبين يزيديعنى إنت أول حد يندهله هواياوحلم عمرى فى يوم ما أقول إنك معاياخطوة فى حياتى إنى أوصل ليكوأبدأ أيامى الجاية أنا بيكوأشوف فرحة عنيكمن ناحية أخري، بدأ رامي رفعت اختيار عدد من الأغاني الجديدة استعدادا لطرحها قريبا.