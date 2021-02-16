«الزراعة» تواصل الاطمئنان على محصولي القمح والفول البلدي (صور)

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعي ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية، بالمتابعة الميدانية لزراعات القمح والفول البلدي للاطمئنان على حالة المحاصيل الشتوية وخاصة القمح والفول البلدي.وقام الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية اليوم، يرافقه وكلاء المعهد للإنتاج والبحوث ورؤساء أقسام القمح والبقول، بزيارة حقول وزراعات القمح والفول البلدي بمحافظه الشرقية وبصحبة وفد من المركز الدولي للبحوث في الأراضي الجافة والمناطق القاحلة "إيكاردا"، ضمن أنشطه مشروع الابتكار في الزراعة لصالح صغار المزارعين، بحضور وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية.وقال خليل، إن الوفد استمع للمزارعين ومدى رضاهم عن الاصناف والتكنولوجيات الموفرة للمياه، مشيرا إلى أن المزارعين أبدوا إعجابهم بالحقول الإرشادية وحقول المزارعين، موضحا أنه تم التأكيد على أهميه متابعة المحصول في ظل الظروف الجوية وموجة الطقس السيئ والتوصيات الفنية اللازمة لحماية المحاصيل الشتوي من مخاطر انخفاض درجات الحرارة الأيام القادمة.وأضاف خليل، أن برنامج تعاون "إيكاردا" مع مركز البحوث الزراعية ممثلا في معهد المحاصيل الحقلية يتضمن أربعة برامج وهي تحسين القمح، وتحسين الفول، ومكون بذور الشعير في نظام المجترات الصغيرة للأغنام والماعز، وتحسين إنتاجية المياه، موضحا أن جميع البرامج تركز على تنمية القدرات البشرية للباحثين المصريين، كما يساعد البرنامج على دعم تسجيل الأصناف الجديدة، ودعم العلماء لنشر أعمالهم في المجلات العالية المستوى.