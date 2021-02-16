البطريرك الراعي: نصلي لله بأن يضع حدا للاغتيالات في لبنان

قال مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك أنطاكية الماروني السابع والسبعون، نصلّي إلى الله كي يضع حدًّا للقتل والاغتيالات في وطننا لبنان، وتعمّ المحبّة والأخوّة الإنسانيّة بين الجميع.وأضاف في بيان رسمي للمركز الكاثوليكي للإعلام بلبنان، نُشر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" نُصلي أن يُعاد بناء بيروت المهدّمة بانفجار المرفأ منذ الرابع من اغسطس".وانتخب الراعي بطريركًا في 15 مارس 2011 بعد ثلاث عشرة جولة اقتراع على مدى خمسة أيام قام بها مجلس المطارنة الموارنة منذ 11 مارس، خلفًا للبطريرك نصر الله صفير الذي كان قد أعلن استقالته في فبراير 2011 بداعي التقدم بالسن.