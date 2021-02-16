«سعفان» و«عبدالعال» يسلمان وثائق التأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة

قام محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، بتسليم وثائق للتأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية، والتي أصدرتها الوزارة لـ31 ألف و196 عاملًا غير منتظم والمسجلين بقاعدة البيانات بمديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، وقد تحملت تكلفة هذه الوثيقة حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والعجز الجزئي.وقال سعفان، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ورعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينيًا، والانتقال إلى مواقع عملهم المختلفة في كل المحافظات للبدء في وضع خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة.