السعودية: ارتفاع معدل التضخم إلى 5.7% الشهر الماضي

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم الثلاثاء ارتفاع معدّل التضخم في المملكة إلى 5.7 % خلال شهر يناير الماضي متأثرة بالقيمة المضافة.وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لا يزال يعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% والتي بدأ تطبيقها في شهر يوليو الماضي.وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا إلى 104 نقاط خلال الشهر الماضي وفقًا لسنة الأساس 2018، مقارنةً بـ 98.37 نقطة خلال نفس الفترة من العام الماضي.