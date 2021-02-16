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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

10 نصائح لكبار السن لمواجهة التقلبات الجوية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:40 م
كبار السن
كبار السن
سارة ساويرس
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تشكل التقلبات الجوية التى تتعرض لها البلاد حاليًا، خطورة على أصحاب الأمراض المزمنة والأشخاص الكبار فى السن، نظرًا لانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، ولهذا نستعرض فى السطور التالية، مجموعة من النصائح لكبار السن الأخذ بها لمواجهة التقلبات الجوية، والحماية من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، بحسب موقع "healthline".

-عدم الخروج من المنزل فى حالة التقلبات الجوية.

- الإكثار من تناول السوائل والأغذية التي تحتوي على فيتامين سي وفيتامين د للحماية من الإنفلونزا.

- ارتداء الملابس القطنية الثقيلة.

-ضرورة ارتداء الكمامة، خاصة لمرضى الحساسية.

- يجب على من لديهم مشكلات في الجهاز التنفسي أن يتجنبوا الوجود في الأماكن المكشوفة التي تشهد رياحا نشطة.

- الحرص على تناول الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة.

- متابعة النشرة الجوية اليومية لمعرفة أماكن الأمطار ودرجات الحرارة.

-تجنب لمس العينين بأيد غير مغسولة، للحماية من الإصابة بأى فيروسات.

- النوم عدد ساعات كافية 7 أو 8 ساعات لتقوية الجهاز المناعي.

-الاهتمام بالتغذية السليمة مثل تناول الخضروات والفاكهة الغنية بالفيتامينات.

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