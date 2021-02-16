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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنائس تُطلق الحجز المسبق خلال صوم «يونان»

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:38 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
مونيكا جرجس - جرجس صفوت
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تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء صوم يونان والمعروف بصوم «يونان»، الإثنين 24 فبراير الجاري وذلك لمدة ثلاثة أيام فقط ويختتم يوم الأربعاء 26 فبراير.

وينقطع خلال صوم «يونان»، الأقباط عن الطعام تمامًا بدءًا من منتصف الليل وحتى الغروب، وتطلق الكنيسة الأرثوذكسية على مستوى جميع كنائسها، قداسات خاصة.

واتخذت الكنائس القبطية الأرثوذكسية، خلال قداسات صوم نينوي عده إجراءات إحترازيه مشدده تزامنًا مع انتشار الموجة الثانية من كورونا، فأعلنت الكنائس الأرثوذكسية إطلاق الحجز المسبق لقداسات الصوم وإقامة أكثر من قداسا خلال أيام الصوم، بحيث أن لا تزيد نسبه الحضور عن 25 % من مساحة الكنيسة.

وشددت الكنائس على الأفراد عدم حجز أكثر من قداس خلال أيام الصوم وذلك لإتاحة الفرصة للآخرين لحضور قداس صوم يونان، مع التشديد على عدم حضور القداسات لمن يعاني من ارتفاع درجات الحرارة أو أى أعراض لفيروس كورونا منعا لانتشار عدوي فيروس كورونا.

و«صوم يونان» هو صوم سنوي، ينقطع فيه أقباط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن المأكل والمشرب بداية من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الغروب، ويختتم مع موعد انتهاء القداس الإلهي الذي يُقام طوال فترة الصوم في فترة بعد الظهر، وعلى مدار الثلاثة أيام ينقطع الأقباط عن أكل الأسماك واللحوم، ويكتفون بما هو نباتى فقط.

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