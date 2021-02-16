تأجيل مؤتمر «ألف معلم إنجيلي» إلى شهر يونيو المقبل
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:36 م
جرجس صفوتطباعة
أعلن المركز الاعلامي للكنيسة الانجيلية في مصر، عن تأجيل مؤتمر الألف خادم إنجيلي.
وقال مركز الكنيسة الإعلامي في بيان رسمي صدر منذ قليل عبر صفحة المركز بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إن التأجيل أصبح من ١٠-١٢ يونيو ٢٠٢١.
ويشار إلى أن مؤتمر ألف خادم إنجيلي هو مؤتمر يسعى لإعداد وتأهيل الشباب الكنسي للمشاركة في حقل الخدمة الكنسية وإمداد الكوادر والكافءات بالأفكار الجديدة.
وقال مركز الكنيسة الإعلامي في بيان رسمي صدر منذ قليل عبر صفحة المركز بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إن التأجيل أصبح من ١٠-١٢ يونيو ٢٠٢١.
ويشار إلى أن مؤتمر ألف خادم إنجيلي هو مؤتمر يسعى لإعداد وتأهيل الشباب الكنسي للمشاركة في حقل الخدمة الكنسية وإمداد الكوادر والكافءات بالأفكار الجديدة.