قطار «رشيد - المعمورة» يكتب السطر الأخير في حياة سائق سيارة

اصطدام قطار «رشيد - المعمورة» بمحافظة البحيرة، بسيارة نصف نقل، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مصرع شخص.تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة رشيد، يفيد بوقوع حادث تصادم قطار «رشيد - المعمورة» بسيارة نصف نقل، بالقرب من كوبري العمدة أمام مدخل مدينة رشيد، ما نتج عنه وفاة «جابر.ا»، سائق السيارة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى العام، تحت تصرف النيابة العامة.تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.