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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير النقل يحضر اختبارات المهندسين الجدد بالهيئة القومية للأنفاق

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:34 م
كامل الوزير
كامل الوزير
علا غزال
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زار الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم الثلاثاء، الهيئة القومية للأنفاق لحضور فعاليات عدد من لجان اختبارات المهندسين الجدد بالهيئة القومية للأنفاق، في تخصصات الهندسة المدنية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية والاتصالات والإشارات والحاسبات.

ومن المقرر أن يتم اختيار 227 مهندسا من بين 346 مهندسا متأهلا إلى المرحلة النهائية للاختبارات من إجمالي 800 مهندس، كانوا قد تقدموا للتعاقد معهم على وظائف بكافة التخصصات الهندسية بالهيئة.

وفي بداية حديثه مع عدد من المهندسين، نقل وزير النقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى كافة المتقدمين وتمنياته بأن يقود المهندسين الذين سيتم اختيارهم مسيرة النقلة النوعية الضخمة في هذا المجال، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية أيضا أن يتم اختيارهم وفق أفضل معايير الاختيار ومن هنا يتم الاختيار من خلال لجان رفيعة المستوى مشكلة من (أساتذة الجامعات المصرية – الكلية الفنية العسكرية – هيئة الرقابة الإدارية – وزارة النقل – الهيئة القومية للأنفاق).

كما ناقش الوزير، المهندسين المتقدمين حول عدد من المعلومات الهندسية المتعلقة بمجال تنفيذ وإنشاء مشروعات مترو الأنفاق والجر الكهربائي والدور الكبير الذي تلعبه تلك المشروعات في تسهيل حركة تنقل المواطنين واختصار زمن الرحلات وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية بالإضافة إلى كونها وسائل نقل صديقة للبيئة، ورؤيتهم في امتداد هذه المشروعات في أنحاء الجمهورية وخاصة منظومة القطار الكهربائي السريع في مصر التي ستساهم في نقل الركاب والبضائع والتي تمثل نقلة حضارية جديدة وكذلك الأهمية الكبيرة لتوطين صناعة مترو الأنفاق والجر الكهربائي في مصر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لنقل وتوطين صناعة الوحدات المتحركة بكافة أنواعها، لخدمة الاقتصاد القومي وتوفير العملة الصعبة وفرص العمل وتلبية احتياجات ومستلزمات السكك الحديدية والمترو بما يخدم التنمية المستدامة للدولة.

كما تناول الوزير في حديثه مع المهندسين الأهمية الكبيرة لتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية بالتزامن مع المشروعات العملاقة التي تنفذ في مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي.

وأكد وزير النقل على قيادات الهيئة القومية للأنفاق، بضرورة أن يتم إعداد خطة تدريبية مكثفة للمهندسين الذين سيتم اختيارهم بحيث تشمل الدورات 30 منها تدريبات نظرية ومعامل و70 منها دورات تدريبية في مواقع مشروعات الأنفاق والجر الكهربائي.

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