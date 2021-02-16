البحرين: ندعم جهود العراق لاستقرار أراضيه

أدانت مملكة البحرين، بشدة، الهجمات الصاروخية على مدينة أربيل بجمهورية العراق، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا، وللحكومة والشعب العراقي، جراء العمل الإرهابي الجبان.وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم الثلاثاء، دعم مملكة البحرين ووقوفها التام بجانب جمهورية العراق فيما تبذله من جهود كبيرة وحثيثة لاستتباب الأمن والاستقرار على أراضيها، مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لموقف حازم من هذه الأعمال الإرهابية ومرتكبيها.وتعرض مطار أربيل، أمس الإثنين، إلى هجوم صاروخي وقع في منطقة كردستان العراق، وأسفر عن مقتل متعاقد مدني وسقوط عدد من الجرحى الآخرين، بينهم جندي أميركي، والعديد من المتعاقدين الأميركيين.واعتبر الرئيس العراقي برهم صالح، أن استهداف أربيل "تصعيد خطير وعمل إرهابي إجرامي".وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "لا خيار لنا إلا تعزيز جهودنا بحزم لاستئصال قوى الإرهاب والمحاولات الرامية لزج البلد في الفوضى"، مشددًا: "إنها معركة الدولة والسيادة ضد الإرهاب والخارجين عن القانون".