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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تتسلم ثاني شحنات لقاح كورونا الأسبوع المقبل

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:28 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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كشف الوزير المسؤول عن جهود التطعيم في اليابان، تارو كونو، أن بلاده ستتلقى ثاني شحنة من لقاح كورونا من أوروبا الأسبوع المقبل.

وأوضح الوزير الياباني - في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام اليابانية اليوم الثلاثاء - أن الاتحاد الأوروبي أجاز الشحنة بموجب ضوابط تصدير اللقاح الجديدة، رافضا الإفصاح عن عدد الجرعات التي ستحتويها.

وتلقت اليابان أولي شحنات لقاحات شركة "فايزر" قادمة من بروكسل يوم الجمعة الماضي، وتضمنت حوالي 400 ألف جرعة، ومن المقرر أن يبدأ تطعيم العاملين بالقطاع الطبي بالمصل المضاد لفيروس كورونا غدا الأربعاء.

وتعد اليابان آخر دولة من بين مجموعة الدول السبع الكبرى التي تمنح الموافقة على لقاح فايزر وذلك بسبب الإجراءات المتبعة للموافقة ومنها إجراء تجربة إكلينيكية إضافية على اليابانيين لضمان سلامتهم.

وقد أظهرت التجارب المتأخرة للقاح "فايزر" التي أجريت على أكثر من 43 ألف مشارك، 5% منهم من الأسيويين، في الولايات المتحدة وخمسة دول أخرى بنسبة فعالية 95% في الوقاية من كورونا.

وجاءت موافقة اليابان على الرغم من عدم وجود تجارب سريرية كبرى في البلاد، حيث لا يزال عدد حالات الإصابة أقل بكثير مقارنة بالدول الأخرى.

وقال الوزير الياباني إن التجربة السريرية لشركة فايزر في اليابان على 160 شخصا تتراوح أعمارهم بين 20 و85 عاما أكدت فعالية اللقاح في إنتاج الأجسام المضادة بما يتماشى مع نتائج التجربة الواسعة النطاق التي أجريت في الخارج.

يذكر أن اليابان وقعت عقدا لتلقي 144 مليون جرعة من لقاحات شركة فايزر، وهو ما يكفي لتطعيم 72 مليون شخص بنهاية العام الحالي.

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