رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم مطروح»: مناقشة خطة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:27 م
تعليم مطروح
تعليم مطروح
ياسمين شعيب
طباعة
عقد عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة خطة العمل الخاصة باستعدادات تعليم مطروح لامتحانات الفصل الدراسي الأول في 27 من الشهر الجاري، تنفيذا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أول أمس الأحد.

وأشار وكيل تعليم مطروح، خلال الاجتماع، إلى ضرورة المتابعة الميدانية لرصد وتقييم استعدادات المدارس للامتحانات مع التأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد علي مدار العملية الامتحانية مع التحلي بالاخلاص والتفاني في العمل وتقدير المسئولية من اجل تحقيق امتحانات منضبطة يسودها الجدية والالتزام وتقدير المسئولية داخل المؤسسات التعليمية بجميع الإدارات التعليمية.

وأوضح سلامة أن القرارات التي أعلن عنها الدكتور الوزير تأتي في مصلحة الطالب وأولياء الأمور، مؤكدًا أن الامتحانات المُجمعة التي تشمل أسئلة تغطي مناهج المواد الدراسية لكل صف تقيس قدرات خاصة للطلاب وتم تجربة هذا النمط الامتحاني من خلال امتحانات التخلف لـلصف الثالث الإعدادي العام الماضي، مضيفا أن الامتحان ستكون عبارة عن 5 فروع كل فرع خاص بمادة دراسية مشتملا أسئلة خاصة به.

وأكد أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية مع تشكيل غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية للتواصل المباشر مع المديرية للاطمئنان على حسن سير العملية الامتحانية مع التذليل الفوري أي عقبات تلوح في الأفق لضمان توافر كافة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب، وفق توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.


موضوعات متعلقة

غزيرة ورعدية.. «التنبؤ بالفيضان» يوضح خريطة سقوط الأمطار

مزود بـ«واي فاي».. 15 معلومة عن مستشفى إسنا للتأمين الصحي جنوب الأقصر

أمطار ورياح مثيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 16-2-2021

الصور

image description

رياح شديدة تضرب أسيوط وشركة المياه تعلن الطوارئ

image description

قبل افتتاح الرئيس لها.. ننشر صور الوحدات الصحية بالإسماعيلية

image description

«تعليم أسيوط» تحيي «أسبوع الوئام العالمي» بين الأديان

image description

«مياه أسيوط» ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

image description

محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 16-2-2021

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

سوق القهوة نجحت في تجاوز أزمة الوباء

حملة التلقيح ضد كورونا في البرازيل تسير بوتيرة بطيئة

الشرطة الإسبانية تعتقل مغني الراب هاسل بتهمة إهانة الملكية

حمى القش تصل اليابان

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
جمال-أسعد
الحوار وتطبيق القانون
المزيد

الثقافة

«عبد الدايم» تفتتح الجناح المتحفى للقومي للمسرح بالسلام

غدا محاضرة حول «أثر الحضارة المصرية على اليونانية» بالأعلى للثقافة

«التغيرات المتعلقة بشبكات التواصل في الريف».. دكتوراه بآداب المنصورة

«إيجبت آرت فير» يجمع 120 من الفنانين العرب تحت سماء القاهرة