«تعليم مطروح»: مناقشة خطة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة خطة العمل الخاصة باستعدادات تعليم مطروح لامتحانات الفصل الدراسي الأول في 27 من الشهر الجاري، تنفيذا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أول أمس الأحد.وأشار وكيل تعليم مطروح، خلال الاجتماع، إلى ضرورة المتابعة الميدانية لرصد وتقييم استعدادات المدارس للامتحانات مع التأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد علي مدار العملية الامتحانية مع التحلي بالاخلاص والتفاني في العمل وتقدير المسئولية من اجل تحقيق امتحانات منضبطة يسودها الجدية والالتزام وتقدير المسئولية داخل المؤسسات التعليمية بجميع الإدارات التعليمية.وأوضح سلامة أن القرارات التي أعلن عنها الدكتور الوزير تأتي في مصلحة الطالب وأولياء الأمور، مؤكدًا أن الامتحانات المُجمعة التي تشمل أسئلة تغطي مناهج المواد الدراسية لكل صف تقيس قدرات خاصة للطلاب وتم تجربة هذا النمط الامتحاني من خلال امتحانات التخلف لـلصف الثالث الإعدادي العام الماضي، مضيفا أن الامتحان ستكون عبارة عن 5 فروع كل فرع خاص بمادة دراسية مشتملا أسئلة خاصة به.وأكد أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية مع تشكيل غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية للتواصل المباشر مع المديرية للاطمئنان على حسن سير العملية الامتحانية مع التذليل الفوري أي عقبات تلوح في الأفق لضمان توافر كافة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب، وفق توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.